Sampdoria | frasi sessiste | squalifica per Ferrero

#Sampdoria: frasi sessiste, stop a Ferrero

(Di lunedì 2 luglio 2018) 15 giorni di inibizione per Massimoe 5 mila euro di multa alla. Lo ha deciso la Procura Federale della Figc in merito alle dichiarazionidel presidente blucerchiato nel dopo gara della sfida con il Genoa del 7 aprile scorso.intervistato in zona mista aveva analizzato il derby, terminato in parità, commentando con una frase dichiaratamente sessista il risultato. La Figc, si legge nel comunicato ufficiale, parla infatti di “una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della” per questo ha deciso di punire sia il numero uno blucerchiato che la società stessa.L'articoloperCalcioWeb.