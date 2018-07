Salvini | Voglio salvare vite dei migranti

Signorini : "Salvini non tocchi i diritti gay - anch'io voglio adottare un figlio" : "Ma quanta confusione sta facendo il governo sui diritti civili". In una intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini entra nel dibattito sui diritti civili degli omosessuali che è stato aperto sabato dal sottosegretario Vincenzo Spadafora durante il Gay Pride di Pompei. L'apertura dell'esponente grillino è stata subito rigettata dalla Lega e in modo particolare dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana che ha rimarcato che per formare ...

"Ora voglio una Lega internazionale" Salvini lancia la fase due del Carroccio : Il segretario del Carroccio lancia la "fase due" del grande rilancio del partito: creare un movimento di respiro europeo. Dove vuole arrivare? Segui su affaritaliani.it

Vertice Ue sui migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

Taglio ai vitalizi - Salvini : «Finalmente - voglio vedere che ha faccia di bronzo per fare ricorso» : Agenzia Vista, Roma, 27 giugno 2018 'Finalmente. Un provvedimento giusto e ora voglio proprio vedere chi, tra quelli che prendono migliaia di euro al mese, ha la faccia di bronzo per fare ricorso'. ...

Amendola contro Salvini : non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti : Claudio Amendola prende posizione sulla questione migranti e lo fa schierandosi apertamente contro la politica di Matteo Salvini . 'Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti ', ha detto l'attore, ospite dell'arena organizzata dal 'Piccolo Cinema America' al Porto Turistico di Roma a Ostia. ...

Migranti - Salvini : «Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Migranti - Salvini : 'Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Salvini : «Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Migranti - Salvini : 'Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Salvini inarrestabile : 'voglio un censimento dei rom - espulsi gli irregolari' : Dal ministro dell'Interno anche un altro annuncio: in settimana incontrerà Papa Francesco - Una ne fa e due ne pensa: il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra inarrestabile e annuncia a raffica ...

AQUARIUS - Salvini : "MACRON - TI DO 9 MILA MIGRANTI"/ Video - "voglio salvare vite" - Iwobi "Francia - no lezioni" : AQUARIUS, SALVINI: "Macron, ti do 9 MILA migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Gino Strada : 'Salvini? Mai avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti. A 70 anni voglio andare via dall'Italia' : La sua politica era un atto di guerra contro i migranti con il risultato di avere molti morti in più. Cosa unisce Minniti a Salvini? L'assenza totale di considerazione delle vite umane'. Salvini dice ...

Gino Strada : 'Salvini? Mai avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti. A 70 anni voglio andare via dall'Italia' : Un duro attacco a Matteo Salvini e alla linea del Viminale giunge da Gino Strada , ospite di Lucia Annunziata a '1/2 h in più'. Il fondatore di Emergency accusa il vicepremier leghista di 'voler ...