Salvini | tra Lega e ' Opa' Pontida | Caporale | I tweet del leader leghista fanno

L'altra Europa di Salvini : "La via da percorrere non è facile, né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà". Quando Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni scrissero le ultime parole del manifesto di Ventotene, nell'agosto del 1941, l'unica strada che vedevano di fronte a loro era quella della costruzione dell'Europa. Settantasette anni dopo, rivolgendosi alla folla radunata per ascoltarlo in comizio, Matteo Salvini ne prefigura un'altra: ...

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

A Siena primo Palio «leghista» Pienone di politici tra i vip con Salvini - Meloni e Carfagna : Presenti anche Gasparri, Centinaio, Carfagna, Meloni, Bernini. Stamani ci è disputata la così detta «provaccia» che anticipa la gara vera e propria delle 19.30

"Effetto Salvini" a Siena - qui il centrodestra vince anche il Palio : ... accompagnato dai compagni di partito Gian Marco Centinaio , ministro delle Politiche Agricole, e Massimo Garavaglia , viceministro all'Economia e Finanze. Timbreranno il cartellino anche la ...

Salvini : far dialogare Trump e Putin è tra i nostri compiti : Milano, 2 lug. , askanews, 'E' nostro compito tornare a far dialogare perché il futuro del mondo è nel dialogo, anche tra le grandi potenze come Stati Uniti e Russia. Perché mettere al tavolo Trump e ...

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Salvini : crisi Germania mostra che forte immigrazione non più... : Il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini si augura una soluzione rapida alla crisi politica tedesca, ma sottolinea l'impatto della questione migratoria su quanto sta accadendo.

Centrodestra - Forza Italia : "Contraddizioni tra Lega e M5s"/ Tajani : "Salvini - torna a casa" - Berlusconi... : Centrodestra, Forza Italia: "Contraddizioni tra Lega e 5 Stelle". Gli azzurri invitano Matteo Salvini "a tornare a casa": il commento di Antonio Tajani(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Salvini : "Bravissime - mi piacerebbe incontrarle". Meloni : "I radical chic strumentalizzano" : La loro vittoria è diventata un simbolo e sui social il trionfo di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Greno è sempre più un affare politico. Anche Matteo Salvini ha voluto congratularsi con le atlete italiane che hanno conquistato l'oro nella 4x400 dei Giochi del Mediterraneo."Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle", scrive il ministro dell'Interno sul suo profilo Facebook, ...

Elsa Fornero : "Salvini? Un lupo - che qualche volta si traveste d'agnello. I Mondiali? Tifavo Spagna" : "Salvini è affetto da una sorta di delirio di onnipotenza, pensa di poter risolvere tutti i problemi di tutti gli italiani, ma le persone nel Paese hanno spesso interessi contrapposti". Elsa Maria Fornero è intervenuta ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus. Parlando con i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Cianci, Fornero ha espresso il suo pensiero sul ministro dell'Interno."Le sue parole di ieri a Pontida? Ha detto che ...

Riforma pensioni 2018/ I lavoratori precoci incontrano Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I lavoratori precoci a Pontida incontrano Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:19:00 GMT)