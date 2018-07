Salvini | l' Europa esisterà solo se idee Lega la contageranno

Salvini - “Lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Salvini da Pontida : "Cambieremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" | Video : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.

Salvini da Pontida : "Cambiaremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.

Pontida 2018 - il giuramento di Salvini con il rosario per "la liberazione dei popoli d'Europa" : Matteo Salvini ha chiuso il comizio di Pontida con un giuramento e col rosario in mano, come aveva fatto in piazza Duomo a Milano, il 24 febbraio , quando a chiusura della campagna elettorale delle politiche giurò sul Vangelo "di essere fedele" al suo popolo. Aveva il rosario...

Salvini da Pontida : 'Obiettivo è cambiare l'Europa' | 'Governeremo per i prossimi 30 anni' : "Qui per patto d'onore e d'amore" - "Sono qui per un patto d'onore e per un patto d'amore", ha detto salutando i presenti e invitandoli ad evitare l'odio. "La vita è troppo breve - ha proseguito -. ...

Salvini al raduno di Pontida : «Ora Lega delle Leghe in Europa» Video|Foto : Il leader del Carroccio: « Governeremo per i prossimi trent’anni. I porti? Sono e resteranno chiusi»

Salvini : “MIGRANTI - DA EUROPA MI ASPETTO FATTI”/ “Italia chiusa alle Ong” : ecco i porti implicati : Caos migranti, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Navi Ong vedranno Italia solo in cartolina - non mi fido dell'Europa' : Matteo Salvini sul tema Migranti sente di aver già incassato delle vittorie. Stavolta, però, nel commentare il responso del vertice europeo sull'immigrazione preferisce la strada della "freddezza". Il vertice, che ha visto protagonista il premier Conte, ha apparentemente dato qualche risultato dopo la questione sollevata dal respingimento delle Ong da parte del Ministero dell'Interno il quale, però, ancora una volta esprime tutti i suoi dubbi ...

Ue - accordo su migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...