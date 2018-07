Salvini il politico più amatoDi Maio battuto dal ministro Tria

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Salvini - il politico fa il suo mestiere. Il problema è quando il cittadino sta in silenzio : «Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». Fa male, molto male rileggere queste parole di Romain Gary, ma occorre farlo, se non si vuole davvero rimanere nella bugia. Parole che mi sono tornate in mente ascoltando le litanie arroganti di ...