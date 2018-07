Salvini il politico più amatoBoccone amaro per Di MaioIl grillino battuto dal ministro

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Salvini - il politico fa il suo mestiere. Il problema è quando il cittadino sta in silenzio : «Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». Fa male, molto male rileggere queste parole di Romain Gary, ma occorre farlo, se non si vuole davvero rimanere nella bugia. Parole che mi sono tornate in mente ascoltando le litanie arroganti di ...

Facebook - Salvini è il politico europeo più seguito : Una comunicazione martellante. Un aggiornamento continuo fatto di eventi privati, iniziative pubbliche, provocazioni. La scalata social di Matteo Salvini ha valicato i confini nazionali: il leader del ...

Aquarius - Morani (Pd) : “Salvini incapace - il suo è atto di bullismo politico. E la foto con #chiudiamoiporti è ridicola” : “Quello di Matteo Salvini è stato un atto di bullismo politico. La verità è che è un ministro incapace. E la sua foto a braccia conserte è ridicola”. A dirlo è la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, ospite a L’aria che tira, in onda su La7, a parlare del caso Aquarius insieme alla senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni. L'articolo Aquarius, Morani (Pd): “Salvini incapace, il suo è atto di bullismo politico. ...

"Salvini studi storia" - a Novara lezione su rom diventa caso politico : Una lezione di storia sul popolo rom, nel liceo Classico di Novara, diventa un caso politico. Il capogruppo in Consiglio comunale della Lega, che amministra la città piemontese, accusa il docente di cultura rom Alexian Santino Spinelli "di avere più volte insultato Matteo Salvini", segretario del Carroccio e neo ministro dell'Interno."Il professore gli ha semplicemente suggerito di studiare la storia e di mettere da parte il ...

Pd - Calenda : “Il politico bullo ha rotto le scatole. Renzi? Anche Di Maio e Salvini”. E attacca Emiliano : “Sui social mi prendo Anche un po’ in giro. Penso profondamente che un politico debba essere serio sulle cose che fa, ma Anche molto autoironico. Il politico bullo ha rotto le scatole a tutti quanti”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite de L’Aria che Tira, su La7. E alla domanda della conduttrice Myrta Merlino che gli chiede se si riferisce a Renzi, l’esponente Pd ...

Governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Salvini e Di Maio : 'Sì a governo politico' - Cottarelli rimette incarico. Conte alle 21 da Mattarella : governo, ipotesi Tria all'economia e Meloni resta fuori ROMA Spunta l'ipotesi che possa essere Giovanni Tria , professore di economia a tor Vergata, docente alla scuola della Pubblica amministrazione,...

Salvini e Di Maio : 'Sì a governo politico' - Cottarelli al Colle : ... professore di economia a tor Vergata, docente alla scuola della Pubblica amministrazione, potrebbe essere l'uomo che prende il posto di Paolo Savona all'Economia. Questa la chiave di volta del ...

M5s-Lega - Di Maio e Salvini : ci sono condizioni per governo politico : "Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5s-Lega". Lo hanno affermato i leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte.

Governo - Di Maio e Salvini : "Ci sono le condizioni per un governo politico con Conte premier" : Spunta l'ipotesi che possa essere Giovanni Tria professore di Economia a Tor Vergata, docente alla scuola della Pubblica amministrazione, potrebbe essere l'uomo che prende il posto di Paolo Savona ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Ci sono le condizioni per un governo politico'. La palla a Mattarella - ecco tutti i ministri : Con Giovanni Tria all'Economia , insomma, si è trovata la quadra: l'ultima parola ora spetta a Sergio Mattarella , ma il sì dovrebbe essere scontato. Il via libera è arrivato dopo un incontro fiume ...

Intesa Di Maio-Salvini 'Ci sono le condizioni per un governo politico'. Conte premier - Tria all Economia : La riunione ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria , presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di ...