Salvini e il sogno di una grande alleanza populista europea

Migranti - Miccichè : 'agli sos rispondiamo no? spero che a Salvini non capiti mai di avere bisogno' : 'Per me è fuori dal mondo pensare che l'immigrazione va combattuta facendoli affondare in mare o sparando ai gommoni. Agli sos rispondiamo 'no'? spero che a Salvini non capiti mai di avere bisogno'. Così il presidente ...

SPILLO/ Saviano come anti-Salvini - il sogno perdente di Repubblica-Pd : Morto il Pd, il suo successore, "Repubblica", ha fatto di Saviano l'anti-Salvini. Una strada più sensata del Macronismo, ma ugualmente rischiosa. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:01:00 GMT)Saviano/ Togliergli la scorta? No, prima i contratti con la tv pubblica, di N. BertiCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Salvini avverte Saviano : "Valuteremo se ha ancora bisogno della scorta" : Roberto Saviano, complice anche la risonanza mediatica di ogni sua dichiarazione, è una delle tante voci critiche nei confronti di Matteo Salvini e dei suoi annunci che puntualmente fanno discutere. Giusto ieri lo scrittore aveva definito il ministro dell'Interno "crudele, inumano e incapace" e oggi la replica del diretto interessato è arrivata, anche questa destinata ad attirare feroci critiche.Salvini, ospite di Agorà su Rai Tre, ha ...

Gentiloni : 'Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese' - la risposta di Salvini - : ... siamo pronti, insieme a tutto il centrodestra a lavorare per affrontare i problemi concreti degli italiani: lavoro, sicurezza, immigrazione, difesa degli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo' ...

GENTILONI : "ITALIA HA BISOGNO DI MIGRANTI"/ Salvini : “Lui di un medico”. Rosato : “Immigrati una risorsa” : GENTILONI: "L'Italia ha BISOGNO dei migranti". Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”. E Mirabelli replica: “Dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale”(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:42:00 GMT)

Salvini contro Gentiloni sui migranti : «Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico» : «Chiamate un medico!». Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, commentando le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni secondo il quale...

Renzi divide il Pd e boccia Di Maio/ ‘Misteriosi’ sms con Salvini : sogno di una ‘nuova’ riforma costituzionale : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: Lega per governo breve col Pd? "Si può fare"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 20:08:00 GMT)