Salvini : crisi Germania non è colpa mia - spero ne escano presto : Milano, 2 lug. , askanews, - "Almeno questo non è colpa mia. spero che ne escano presto, ma guardo al Governo italiano. Vuol dire che l'immigrazione fuori controllo non è più sostenibile e accettata ...

Migranti - governo sull'orlo di una crisi di nervi - Fico attacca Salvini : "Io - i porti - non li chiuderei" : Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti", ha commentato l'esponente del Partito Democratico. La sinistra del M5S morde il freno ...

Salvini al mare con i figli e senza Isoardi. Nessuna crisi tra i due : presto conviveranno : Matteo Salvini ha scelto la Liguria per una pausa estiva in compagnia dei figli. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola mercoledì 27 giugno, ha pubblicato gli scatti che lo ritraggono in compagnia di Federico e Mirta. Assente invece la compagna, Elisa Isoardi, in questi giorni a Piemonte per stare al fianco di una zia malata.Nessuna crisi tra i due, la separazione è solo temporanea, non c'è Nessuna crisi: il vicepremier ...

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Silvio Berlusconi dopo le amministrative : 'Clamorosa crisi Pd. Salvini non è autosufficiente. E Forza Italia...' : Dunque, aggiunge: 'Quello che vince è un centro-destra plurale, nel quale nessuna Forza politica è autosufficiente : ad un buon risultato della Lega si accompagna infatti un'ancora più forte ...

Macron : "in Italia non c'è una crisi migratoria". Salvini : "arrogante - apra i porti francesi" : 18.24 - Anche l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio replica al presidente francese, via Facebook: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi Italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell'immigrazione. È ufficialmente ...

Macron : in Italia non c’è crisi migratoria. Salvini : «Arrogante - apra le frontiere» | : Botta e risposta fra il presidente francese e il ministro Italiano, mentre un cargo con 110 migranti è bloccato al largo di Pozzallo e l’equipaggio della nave Lifeline chiede rifornimenti

Vertice Ue - Macron 'Mente chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Salvini 'Arrogante apra i porti'. Di Maio 'Nostro nemico numero uno' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il botta e risposta dopo un'intervista del ministro dell'Interno Italiano a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il ...