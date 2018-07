ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Salvini, Caporale: “Fa paura quello che scrive nei suoi tweet. Pontida? Meridionali considerati come Ascari” https://t… - ErGattoSoOiO : RT @fattoquotidiano: Salvini, Caporale: “Fa paura quello che scrive nei suoi tweet. Pontida? Meridionali considerati come Ascari” https://t… - gioprogressive : RT @fattoquotidiano: Salvini, Caporale: “Fa paura quello che scrive nei suoi tweet. Pontida? Meridionali considerati come Ascari” https://t… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) “? Sa bene che il mercato dellaè floridissimo e quindi lo alimenta in ogni modo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Antonello, giornalista de Il Fatto Quotidiano e autore del libro “Matteo. Il ministro della”, edito da Paper First.analizza il linguaggio utilizzato dal leader della Lega e sottolinea: “La parola più utilizzata da, in riferimento a ogni tipo di problema, è un termine amichevole, confidenziale, quotidiano: schifo. Nel pieno della campagna referendaria del 4 dicembre 2016,, anziché spiegare le ragioni del No alla riforma costituzionale, parlava dei migranti.fa leva sullo sconforto, sullo schifo. Mette i migranti ovunque. Ora sostituisce i terroni di 15 anni fa coi nuovi schiavi del Sud. Ieri asono stati accolti come Ascari“. Il ...