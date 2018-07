Salute | caldo e capogiri | potrebbe non trattarsi di semplici problemi di disidratazione

Caldo : al via il Piano Estate Sicura 2018 del Ministero della Salute : Hashtag # Estate Sicura 2018 e un’App per favorire la diffusione delle informazioni sui rischi associati al Caldo eccessivo: parte la campagna informativa “ Estate Sicura 2018 ” del Ministero della Salute per aiutare i cittadini a difendersi dalle ondate di calore. Il Ministero prevede l’aggiornamento dell’area tematica del portale istituzionale dedicata al tema ondate di calore, in cui sono presenti numeri e consigli ...

Salute - i rischi del caldo estivo : al via il servizio di prevenzione in Friuli : Per informare i cittadini sulle conseguenze che le ondate di calore possono avere sulla Salute e per prevenirne i rischi, anche per l’estate 2018 l’Amministrazione regionale – informa una nota – ha attivato un servizio di informazione, prevenzione e controllo, gestito da Televita spa. Sul piano dell’informazione, chiunque può telefonare al call center Salute e sociale (0434 223522) e chiedere consigli utili su come ...