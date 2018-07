Saldi estate 2018 | Codacons e Guardia di Finanza segnalano come evitare truffe

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) Iestivicominceranno ufficialmente il 7 di luglio. Un evento importante per tutti coloro che vogliono approfittare, a meta' dell'anno, di una serie di convenienti sconti. L'attesa è molta specie per quelli che nel corso della stagione invernale hanno risparmiato sugli acquisti proprio per dedicare le proprie disponibilita' al periodo delle promozioni. Gia' da giorni, in piccole e grandi citta', i consumatori stanno cercando di capire se determinati negozi abbiano gia' iniziato 'sottobanco' ad applicare la scontistica di fine stagione VIDEO, almeno per ciò che concerne la moda e l'abbigliamento. L'inizio deivaria da regione a regione Le politiche suisono comunque differenti da regione a regione e pertanto si ci ritrova a veder cominciare gli sconti prima in alcune rispetto ad altre. Ad esempio in Sicilia il via è il primo di luglio, cosiper le ...