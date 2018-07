Saint Laurent | le foto di backstage della collezione estate 2019

gqitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Ho voluto celebrare l’eleganza senza tempo di Yves”, racconta Anthony Vaccarello nelsfilata. “Soprattutto uno chic preciso, quello dell’atmosfera del party organizzato a New York per il lancio del profumo Opium. Quello stile è senza tempo e non smette di conquistarmi. Penso sia oggi ancora rilevante per il potere che ha di innalzare, di fare volare in un momento in cui invece veniamo come abbassati dall’ondata di immagini spazzatura che ci arrivano costantemente da Instagram”. Leggi anche Chi è il nuovo direttore di