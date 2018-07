Sacra Corona Unita - operazione contro clan leccesi : 33 arresti - : Le persone finite in manette sono accusate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi

Lecce - 33 arresti tra Sacra Corona Unita : 5.52 Operazione del Ros dei carabinieri contro la Sacra Conrona Unita, con 33 arresti nel Leccese a carico si esponenti di due gruppi criminali legati al clan Tornese di Monteroni. Associazione mafiosa, traffico di stupefacenti,estorsione,detenzione e porto abusivo di armi sono i reati ipotizzati Le indagini hanno ricostruito gli assetti organizzativi dei gruppi salentini della Scu e i tentativi d'infiltrazione in alcuni settori economici del ...

Torino - evasi due detenuti della Sacra Corona unita/ Ultime notizie : uno era in carcere per omicidio : Torino, evasi due detenuti della Sacra corona unita dal carcere de Le Vallette: erano entrambi in permesso premio, dietro le sbarre per omicidio e rapina(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:48:00 GMT)

Mafia - 104 arresti : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia. Rapporti con Sacra Corona Unita” : L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Bari ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan “Mercante-Diomede” e “Capriati” nel tessuto economico e sociale della città e della provincia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessa Bari e in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

'Troppi soldi - è il cassiere della Sacra Corona unita' - ma aveva vinto al casinò : assolto dopo 14 anni : Accusato per quattordici anni di essere il cassiere della Sacra Corona unita, viene assolto dopo quattro processi. Ha dell'incredibile la storia di Giovanni Dell'Anna, 61enne di Surbo, finito nel ...

Terni - ombra della Mafia in carcere - Penitenziaria intercetta capi della Sacra Corona Unita : Stampa Cronaca Terni TOPICS carcere lecce Mafia SacraCoronaUnita Terni Precedente: Foligno, doppio passaggio del Giro d'Italia, cosa cambia per viabilità e scuole - Foto Successivo: Sperimentale, ...

Sacra Corona Unita - pizzini dal carcere di massima sicurezza per dare "ordini". Progettavano anche 'vendette' : Dalla cella nel carcere di massima sicurezza erano riusciti a ricostruire un "agguerrito gruppo criminale" pronto ad eseguire gli ordini dei boss contenuti nei pizzini. Direttive impartite anche ...