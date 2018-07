Rosa Parks | i servizi e la caduta dell' impero occidentale

huffingtonpost

(Di lunedì 2 luglio 2018) Non mi accade tutti i giorni, ma è accaduto già due volte da gennaio ad oggi, di difenderee il suo posto, mentretentava di minimizzare "ma no signora, non si preoccupi, sto in piedi, è lo stesso" e io urlante che no! Non è lo stesso cavolo! Non è lo stesso e si sieda. La prego, si sieda. Lo faccia per me, si sieda. Si sieda in quel posto, che devo salvarmi l'anima. Mentre il "questi negri" e il "se ne tornino da dove sono venuti" montano intorno e adesso si aggiunge al "traditrice" nemmeno più tanto sussurrato.È colpaa tv. È colpaa propaganda e io ero davanti alla tv a vedere. È colpaa crisi del 2008 e io ero davanti alla tv a sentire dibattiti su dibattiti mentre intorno si sgretolava roccia e non me ne accorgevo. È colpa di quel muro abbattuto a Berlino nel 1989 e io ero ...