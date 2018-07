Roma | Ziyech diventa un mistero

sport.ilmessaggero

: #Calciomercato Dal Marocco: «#Ziyech-#Roma, domani il via libera #Ajax per 30 milioni» - CorSport : #Calciomercato Dal Marocco: «#Ziyech-#Roma, domani il via libera #Ajax per 30 milioni» - floriana58asr : Ziyech, che giallo: “E’ tutto già fatto”. Ma non per la Roma - notizieasroma : #Roma, il mistero #Ziyech -

(Di lunedì 2 luglio 2018) In Olanda danno la trattativa prossima alla chiusura. In Marocco, l'annuncio sarebbe previsto addirittura per oggi , fonte Arryadia Tv, , con l'Ajax pronto a dare il via libera al trasferimento per ...