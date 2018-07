Roma | Ziyech diventa un giallo

Roma - non solo Ziyech : Ieri rimbalzava dal Marocco la notizia dell’accordo raggiunto tra Roma e Ajax per Hakim Ziyech. Con tanto di comunicato ufficiale che sarebbe dovuto uscire nella giornata di oggi. Tutto questo non ha trovato conferma. O per meglio dire, il trequartista marocchino interessa Monchi ma l’accordo con è chiuso. Anche se ieri filtrava addirittura la cifra dell’affare: 30 milioni. Non è un segreto che in questo momento il Ds Romanista ...

Ziyech alla Roma/ Frenata giallorossa : l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora : Ziyech alla Roma, Frenata giallorossa: l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora, i motivi di questo rallentamento dopo l'annuncio dal Marocco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Roma - sfuma Berardi ma c’è Ziyech : la situazione : Ziyech in arrivo a Roma, il club giallorosso ha deciso di accontentare le richieste di mister Di Francesco per l’attacco La Roma vuole accontentare a tutti i costi il suo tecnico Di Francesco, il quale ha chiesto a gran voce un esterno offensivo di piede mancino che possa alternarsi con Under. Il club giallorosso, dopo un lungo corteggiamento, ha deciso di lasciare definitivamente la pista Berardi, anche a causa delle parole del ...

Roma - Ziyech diventa un mistero : In Olanda danno la trattativa prossima alla chiusura. In Marocco, l'annuncio sarebbe previsto addirittura per oggi , fonte Arryadia Tv, , con l'Ajax pronto a dare il via libera al trasferimento per ...

Mercato : Juve tutto su Milinkovic - Roma anche Ziyech : tutto su Milinkovic-SAVIC. La Juventus ha deciso, ora deve però trovare il modo di finanziare l'operazione, perché il presidente della Lazio Lotito non recede dalla richiesta minima di 130 milioni di ...

Roma - Ziyech è vicino ma il club temporeggia. Dal Marocco : a breve la fumata bianca : Anche se il matrimonio tra l'Ajax e Hakim Ziyech è finito, la Roma non ha fretta di concludere l'affare. Dopo l'exploit di Monchi a giugno , 9 acquisti e 4 cessioni, , il direttore sportivo ha messo ...

Ziyech alla Roma/ Dal Marocco : l’annuncio già domani - all’Ajax andranno circa 30 milioni ma Monchi... : Ziyech alla Roma: dal Marocco l'indiscrezione che il trequartista dell'Ajax sarà presto giallorosso, è atteso domani l'annuncio ufficiale. Ai lancieri andranno 30 milioni di euro.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Ziyech alla Roma/ Erik Ten Hag - allenatore dell'Ajax - conferma l'addio del marocchino : Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, in un'intervista ha confermato l'addio ad Hakim Ziyech. Il marocchino sembra destinato alla Roma pronta a chiudere l'ennesimo colpo in entrata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Roma - un terzetto per l'attacco : sarà acquistato uno tra Berardi - Ziyech e Forsberg : El Shaarawy e/o Perotti: uno è di troppo. Detto così, può sembrare poco diplomatico. Forse anche brutale. Tuttavia corrisponde alla realtà dei fatti. Perché la volontà di cambiare ulteriormente l'...

Marocco - Benatia : 'Auguro a Ziyech di andare alla Roma' : MOSCA - 'Ziyech? Gli auguro di andare a giocare alla Roma'. Lo ha dichiarato il difensore marocchino Medhi Benatia al termine della partita Portogallo-Marocco, commentando il possibile acquisto del ...

Calciomercato - Benatia : 'Ziyech? Gli ho parlato della Roma' : MOSCA , RUSSIA, - Amareggiato per la sconfitta contro il Portogallo, orgoglioso del suo Marocco e dei giovani che cambieranno presto al nazionale nordafricana: 'Ziyech per esempio è uno dei nostri ...

Prima Kluivert e poi Ziyech : la Roma gioca di coppia : C'è una linea sempre aperta tra Justin Kluivert e Hakim Ziyech: scambi e confronti sulle reciproche sensazioni, in una fase cruciale per il loro futuro. L'attaccante olandese si considera virtualmente ...

Al tavolo con l'Ajax : Roma punta al bis Kluivert più Ziyech : E in attesa ci resta anche Justin Kluivert , scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La Roma sperava di poter chiudere entro il weekend anche il quarto nuovo giocatore. Alla fine ...

ZIYECH ALLA Roma?/ Lo ha confermato ai compagni di Nazionale : "Vestirò giallorosso!" : ZIYECH ALLA ROMA? Affare con l'Ajax da oltre 30 milioni: il direttore sportivo Monchi ha già il sì del centrocampista. Ha confermato la notizia anche ai compagni di Nazionale(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)