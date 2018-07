Roma | Vendeva oggetti di valore rubati | denunciato

romadailynews

(Di lunedì 2 luglio 2018)– Mai avrebbe immaginato di ritrovare sul banco di vendita del mercato di Porta Portese l’obiettivo della sua macchina fotografica che gli era stato rubato. L’uomo, che ha riconosciuto l’oggetto di sua proprietà anche dal numero di matricola, ha subito allertato le pattuglie della Polizia Locale, Gruppo Monteverde. Gli agenti hanno prontamente sequestrato l’obiettivo e altridimessi in vendita. Denunciando per ricettazione il titolare dell’attività, un uomo italiano di circa sessant’anni. In corso ulteriori accertamenti per stabilire se altra merce di pregio sia anch’essa di provenienza furtiva. L'articolodiproviene daDailyNews.