Roma | trovato 30enne morto nella cantina di un condominio | si pensa a un' overdose

Roma - "Pastore ha trovato il suo gregge" : firma fino al 2023 : L'argentino, che a Villa Stuart si è concesso ai tifosi per autografi e selfie, contratto fino a giugno 2022

Roma - 33enne trovato morto in casa : omicidio?/ Ultime notizie : segni di strangolamento sul collo : Roma, 33enne trovato morto in casa: omicidio? Nessuna pista archiviata ma i segni di strangolamento farebbero pensare al peggio, indagini in corso su vita privata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Roma - Skorupski al Bologna per Mirante / Calciomercato - i giallorossi hanno trovato il nuovo numero 12 : Roma, Skorupski al Bologna per Mirante, Calciomercato: i giallorossi hanno trovato il loro nuovo numero 12. Con i felsinei è stato formalizzato lo scambio tra estremi difensori.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Roma - scambio Mirante-Skorupski : trovato l'accordo con il Bologna : Se l'affare Alisson-Real Madrid è ancora in stand-by, quello Skorupski-Bologna, invece, è in in via di definizione. Monchi avrebbe trovato l'accordo con il club emiliano per un scambio di portieri: in ...

Roma : in manette pusher - trovato con 80 pasticche di yaba : Roma: l’uomo si aggirava in via Labico a Torpignattara Roma – Un 32enne originario del Bangladesh finito in manette. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di 80 pasticche di yaba. I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno agito all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sostanze stupefacenti. Si aggirava in via Labico, a Torpignattara, alla ricerca di ...

Mercato Roma - dalla Spagna : accordo trovato tra Real Madrid e Alisson : Dì la tua 0 Dì la tua 0 L'interesse del Real Madrid per Alisson si fa sempre più concreto. Come riporta Mondo Deportivo, il numero uno giallorosso avrebbe accettato l'offerta del club di Florentino Perez . Ora i blancos dovranno trattare con la Roma. La proposta fatta arrivare a Trigoria è di 55 milioni ...

Roma - Kluivert atteso stasera nella Capitale. Accordo trovato con l'Ajax : Roma-Kluiver jr . affare fatto. Monchi ha limato gli ultimi dettagli con l'Ajax per l'acquisto dell'esterno che sbarcherà a Roma questa sera , volo da Ibiza, domani alle 12 visite mediche a Villa ...

Roma : trovato nido di api su motorino. Salvati gli insetti : Roma: salvate le api e liberato il mezzo Roma – Di seguito il comunicato della Polizia locale di Roma Capitale. Erano stati chiamati dai cittadini che avevano notato un alveare che avvolgeva lo specchietto di un motociclo, sotto i portici di Piazza Ragusa. In questo modo gli agenti della Polizia Locale, Gruppo Tuscolano, ex Appio, anche grazie al supporto dei volontari inviati dalla Protezione Civile, sono riusciti a mettere in salvo le ...

Roma : trovato 90enne scomparso in un bosco : E’ stato ritrovato in un dirupo l’anziano di 90 anni disperso ieri in un bosco a Civitella San Paolo, in provincia di Roma dove era andato a raccogliere funghi. A rintracciarlo il maresciallo vicecomandante della stazione carabinieri di Fiano Romano, libero dal servizio, che lo ha soccorso. L’anziano era in una zona impervia del bosco, alla base di una scarpata alta circa 30 metri, dove era scivolato e non riusciva a risalire. ...

Roma - Elena Pacifici cade e muore nel vano ascensore/ Quel mestolo sospetto trovato vicino al cadavere… : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:35:00 GMT)

Trovato morto a Roma il 69enne di Morano scomparso quattro giorni fa : CATANZARO - E' stato Trovato morto a Roma Pietro Aloise, il sessantanovenne di Morano Calabro di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. L'uomo, che probabilmente è stato investito da un'...

