Roma | sindaca Raggi | ' Cittadini segnalino incivili anche con video'

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Roma - aperto e subito rinviato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...

Stadio della Roma - la sindaca Virginia Raggi convocata di nuovo in procura : Virginia Raggi è attesa in procura dove sarà nuovamente sentita come testimone dai magistrati che indagano sulla vicenda della costruzione del nuovo Stadio della Roma

Stadio Roma - la sindaca Virginia Raggi convocata per la seconda volta in procura : Venerdì scorso ha risposto per un’ora in qualità di testimone alle domande dei pm che indagano sullo Stadio della Roma. Oggi, a distanza di tre giorni, la sindaca di Roma Virginia Raggi è stata convocata di nuovo dai magistrati. Nell’interrogatorio della scorsa settimana, la prima cittadina aveva ribadito che Lanzalone gli era stato indicato dagli esponenti degli M5S, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, all’epoca dei fatti – ...

Stadio della Roma - la sindaca Raggi ascoltata per un'ora in Procura come testimone : Il colloquio, riportato nell'informativa sul giro di finanziamenti del costruttore alla politica, risale al giorno successivo alle elezioni del quattro marzo scorso. Intanto, l'inchiesta va avanti ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Stadio Roma - sindaca Raggi sentita da Pm : 17.44 E' terminata in procura l'audizione della sindaca di Roma Raggi, come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La Raggi è stata ascoltata dai magistrati per oltre un'ora.

