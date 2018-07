Roma | si scontra con un mezzo Ama | ciclista muore sulla via Salaria

La Loggia - pullman carico di ragazzini si scontra contro tir in ret Roma rcia : diversi feriti : L'incidente è avvenuto nel comune alle porte di Torion. Sull’autobus c’erano molti passeggeri che stavano andando verso Carignano: l'impatto è stato violentissimo, ma non ci sarebbero feriti gravi.Continua a leggere

In 3 su scooter si scontrano con auto : morto 19enne a Roma : In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma Continua a leggere L'articolo In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma proviene da NewsGo.