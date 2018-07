Roma - scontro con mezzo Ama : muore ciclista : Un ciclista ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.10 dopo uno scontro con un mezzo dell'Ama avvenuto in via Salaria 983, all'altezza dell'ingresso dell'impianto Ama. A quanto si apprende sul ...

Roma : Scontro con mezzo AMA - muore ciclista : Roma – Tragedia nella Capitale. Un ciclista e’ morto su via Salaria all’altezza del civico 983, in corrispondenza dell’ingresso dell’impianto Ama. Ancora non si conoscono ancora le generalità della vittima. La dinamica E’ rimasta coinvolta nello Scontro con un mezzo Ama che stava entrando all’interno dell’impianto TMB. Sul posto sono intervenuti gli uomini del III gruppo Nomentano della polizia ...

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

E' ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

L’Unhcr : mille morti in mare nel 2018. Nave Lifeline - scontro Roma-Malta | : Il bilancio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Botta e risposta tra i due governi su un’imbarcazione al largo della Libia e lasciata senza approdo|

Roma - scontro scooter-auto nel quartiere Prati : morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Roma : Scontro auto-scooter - 2 morti e un ‘codice rosso’ : Roma – Tragedia nella Capitale. E’ accaduto la scorsa notte a Roma, intorno all’una. Sul lungotevere della Vittoria c’è stato lo Scontro tra una vettura e uno scooter. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono deceduti. Si tratta di un giovane di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Alla guida dell’auto invece un 30enne che e’ stato ricoverato in codice rosso al Gemelli. L’auto su cui viaggiava ...

Scontro con anziano che va contRomano - auto si ribalta. A bordo un 98enne : Firenze, 19 giugno 2018 - Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso. Ecco cosa è successo ...

Roma - scontro tra scooter e compattatore Ama : gravi due ragazzi - lui è un atleta 18enne : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Aquarius - continua scontro Roma-Parigi : Farnesina convoca ambasciatore francese : “A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l’ambasciatore di Francia in Italia”. Lo rende noto la Farnesina. L'articolo Aquarius, continua scontro Roma-Parigi: Farnesina convoca ambasciatore francese proviene da Il Fatto Quotidiano.