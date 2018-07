Roma | Pino cade e danneggia auto in sosta

Pastore alla Roma / Visite mediche in corso : ieri l’abbraccio dei tifosi giallorossi a Ciampino : Pastore alla Roma , calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi .(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Calciomercato Roma - ecco Pastore : il Flaco è atterrato a Ciampino - martedì le visite mediche : Un Flaco per la Roma . Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell'Inter , i giallorossi sono pronti a ufficializzare l'acquisto di Javier Pastore , tornato in Italia dopo sette anni , e 269 ...

Roma - rapinò anziana in casa e le sfondò la testa con un piede di porco - romeno evita ergastolo : 20 anni : Era sbucato da sotto al letto col passamontagna e un piede di porco in mano, ha immobilizzato alle spalle la vittima e, a furia di colpi, le ha sfondato la testa . Liliana Tardiola, 81 anni , era morta ...

Roma - inferno Capitale : dopo il bus in fiamme cade un pino di 20 metri. Tragedia sfiorata all'Eur : Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la Tragedia all'Eur. Per la...