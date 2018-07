Roma | Oliver Onions Reunion Live Tour | le emozioni di un tuffo nel passato

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018)Summer Fest, manifestazione musicale che si svolge presso l’Auditorium Parco della Musica di, comincia con il botto: suggestivo ed emozionante, infatti, il concerto dei fratelli (sono nati a Rocca di Papa, nei castellini) Guido e Maurizio De Angelis, alias gli. Uno straordinario ritorno alle scene, in occasione di quest'unica data italiana. Duo simbolo di un’intera generazione, hanno scritto e composto brandi indimenticabili per la televisione e per il cinema nostrani: le loro musiche hanno fatto da colonna sonora a tantissimi film di una coppia cult del cinema italiano come quella composta da Bud Spencer e Terence Hill. E proprio al loro amico Bud Spencer, scomparso poco più di due anni fa, hanno dedicato questo concerto e la loro. Ad accompagnare il duo una vera e propria orchestra composta da 18 elementi. I grandi successi: Bulldozer, Fantasy e ...