Roma | Merce rubata pronta per la Romania | due arresti

Roma : Vendevano merce contraffatta - denunciati : Roma – Avevano organizzato dei ‘punti vendita’ su un marciapiede nella zona Prati. Con questo stratagemma stavano tentando di vendere borse ‘taroccate’ delle più note case di moda. Ma il loro ‘guadagno’ in realtà e’ stata la denuncia a piede libero per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi ...

Controlli Roma – Liverpool : sequestri nei depositi di merce a Piazza di Spagna : Continuano i Controlli da parte della Polizia Locale nell’area del centro storico, come effetto delle misure preventive messe in atto in vista della partita di questa sera tra Roma e Liverpool. Da Fontana di Trevi, via delle Muratte, a Piazza di Spagna, fino al Colosseo: sono state 40 le pattuglie in servizio dal tardo pomeriggio […]