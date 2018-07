Roma | identificati i ragazzi che hanno lanciato le bici a noleggio nel Tevere

Roma : Controlli a Villa Pamphili - 30 identificati : Roma – I Carabinieri della stazione Gianicolense e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde hanno effettuato servizi di controllo all’interno del parco di Villa Pamphili . Tale operazione è finalizzata al riscontro di situazioni di degrado e di prostituzione. I Controlli hanno interessato in particolare la zona orientale della Villa a ridosso del lago del Giglio, vicino l’ingresso di via Donna Olimpia. ...

Scontri Liverpool-Roma - identificati gli autori dell’aggressione [NOMI e DETTAGLI] : Sono stati identificati da agenti della Digos della Questura di Roma in trasferta in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza i due ultrà giallorossi fermati per tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool ora in coma. Si tratta di due persone note nell’ambiente della tifoseria: Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29. Con loro sono state fermate anche altre sette persone. Il tifoso dei Reds, ...