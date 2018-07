Roma | Droga nel vano motore | 2 arresti

Roma - traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma - smantellato traffico di cocaina - 9 arresti : droga negli shampoo e riti della Santeria cubana : smantellato nella Capitale un traffico internazionale di cocaina. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma, stanno dando esecuzione a una ...

Roma - blitz antidroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...

Roma.Usura - estorsione e droga : 6 arresti : 10.11 I Carabinieri della compagnia di Frascati (RM) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, accusate a vario titolo, di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno accertato le attività illegali contestate agli indagati, fra i quali un sottufficiale della Guardia di Finanza coinvolto in diversi episodi di cessione di ...

Roma - droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Droga e usura : 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise e Spagna : Roma – Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, il Molise e il Piemonte, nonchè in Spagna. Questo per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone. Tale ordinanza è stata emessa dal GIP di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Associazione a ...

Droga e usura a Roma : 58 arresti - sequestri per 7 milioni di euro : Droga e usura a Roma: 58 arresti, sequestri per 7 milioni di euro Traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Decine di persone sono finite nel mirino di una vasta operazione in corso tra la Capitale, la Sardegna, il Molise, il Piemonte e la ...

