Roma | denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo Multati anche 26

Roma : Abbandona frigoriferi in strada - denunciato : Roma – Nella notte tra il 21 ed il 22 giugno una pattuglia del reparto Tutela Ambiente del VII Gruppo Tuscolano ha fermato un uomo di 47 anni mentre scaricava 19 frigoriferi in via Bernardino Alimena, zona Romanina. L’intervento è avvenuto al termine delle indagini scattate su segnalazione della presidenza del VII municipio. In precedenza erano stati già ritrovati 20 frigoriferi, privi del motore e dei tubi in rame, gettati in ...

Spari alla festa contro il Dj a Roma - denunciato un 88enne per omessa custodia di armi : Due Spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino...

Saluto Romano e inno fascista - denunciato a Milano uno stalker antisemita : è un 73enne : Per mesi ha perseguitato un esponente della comunità ebraica incontrato per strada tra corso Vercelli e piazza Piemonte. La digos è andata a prenderlo all'ippodromo, perché è conosciuto anche come scommettitore di cavalli

Roma - denunciato turista austriaco : ha staccato un frammento dal Colosseo : Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo Le forze dell’ordine che stavano pattugliando la zona lo hanno colto sul fatto. Durante i controlli, sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi Continua a leggere L'articolo Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo proviene da NewsGo.

Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' : Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalista Romano Adriano Panzironi si è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosa dieta che ha indignato la Medicina ufficiale [VIDEO]. La ...

Roma - bidella licenziata per aver denunciato una maestra violenta : Perdere il lavoro per aver fatto il proprio dovere: è quanto successo a Barbara Nasso , ex bidella di una scuola materna di Roma . La donna è disoccupata dal 2015 dopo aver registrato e denunciato, ...

Roma - incendia 8 cassonetti : denunciato 38enne : Roma: incendia 8 cassonetti rifiuti, “l’ho fatto per divertirmi”. “L’ho fatto per divertirmi…”, si e’ giustificato cosi’ ai carabinieri della Stazione Roma Alessandrina un Romano di 38 anni identificato quale autore dell’incendio di 8 cassonetti appiccati in soli due giorni tra i quartieri Alessandrino e Torre Maura. L’episodio che lo ha incastrato risale a domenica mattina, ...

Roma - scritta Br sul monumento a Moro - denunciato un autista Ncc : in casa trovata la bomboletta spray : È stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta Br sul monumento dedicato ai 'martiri di via Fani' dello scorso 22 marzo a Roma. I carabinieri del nucleo ...

