Roma | boom di abbonamenti | raggiunta quota 20 mila De Rossi già corre a Trigoria

Roma - De Rossi già al lavoro a Trigoria. Boom abbonamenti : In attesa che venerdì torni Di Francesco e inizino le visite mediche, prima del via lunedì al raduno ufficiale, oggi di fatto a Trigoria è iniziata la nuova stagione. E mentre i tifosi continuano ad ...

Tria come Scheuble : Borsa boom Lo spread ingrana la retRomarcia Rally banche : Intesa e UniCredit +6% : La Borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo la prima seduta settimanale, risultando la migliore tra le principali piazze finanziarie europee. In attesa delle decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve (possibile un rialzo dei tassi d'interesse negli Usa) e della Bce (dalla riunione di giovedi' sono attese delucidazioni in materia di quantitative easing), sono stati soprattutto i titoli bancari a trainare il ...

Boom di rifiuti a Roma. Andranno a Bari e Foggia : Crescita abnorme e misteriosa di spazzatura: +10% in pochi mesi. Salta la programmazione e la città trabocca di immondizia: la Regione Puglia ha accettato di smaltirli per un mese. L’Ama bandisce una gara da 188 milioni...

Roma - boom del video pro Var : oltre 3 milioni di visualizzazioni : Roma - Un vero e proprio boom. Il video che la Roma ha preparato per spingere l' Uefa ad adottare la rivoluzione tecnologica anche in Champions League sta facendo il giro del mondo. In Europa diamo fastidio: gli errori più eclatanti contro le italiane I numeri sono impressionanti: a meno di 24 ore di distanza dalla pubblicazione, il filmato con protagonisti Diego Perotti e ...

Roma - sos buche - boom di cause al Comune : 80 richieste al giorno : C'era la neve, lo scorso 26 febbraio. E, subito dopo, c'era una città che si leccava le ferite: strade sgretolate dal ghiaccio, tronchi già malmessi che crollavano al suolo colpendo persone e auto. E, ...

Roma - all'Ama è boom di malattie : in seicento ogni giorno a casa : seicento assenti al giorno, in media, per malattia, sui circa 7.800 dipendenti dell'Ama. Dove ogni giorno mancano all'appello 1.200 lavoratori tra ferie, malattie, congedi e permessi vari. Il report ...