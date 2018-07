Roma | Apre la Cinepiscina di Cinecittà World

Roma - l'ultima idea del M5S per i rom "5mila euro a chi apre attività" : l'ultima idea porta la firma di Laura Baldassarre, assessore ai Servizi Sociali di Roma. L'assessore grillino sta pensando a un modo per includere i rom, proprio nei giorni in cui Salvini chiede un censimenti dei nomadi italiani per combattere le ampie sacche di criminalità. E qual è la proposta dell'assessore a Cinque Stelle? Dare 5mila euro ai rom per fargli aprire attività imprenditoriali. Il motto? "Non serve l'approccio assistenzialista, ...

Gino Sorbillo apre una pizzeria anche a Roma : ecco dove si troverà : Dopo aver esportato la pizza napoletana in tutto il mondo, Gino Sorbillo è pronto ad approdare anche nella Capitale: a breve, infatti, verrà aperta una nuova pizzeria nel centro di Roma . La notizia era nell'aria da mesi, ma c'erano ancora diverse ...

Riapre il Teatro Romano di Ercolano dopo il restauro : Scavi Ercolano, dopo il restauro apre il Teatro antico. Sito archeologico e Mav, tappe rassegna ‘Vesevus de gustibus’ Nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, uno dei siti d’arte prescelti dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Da sabato 16 giugno prende il via PAErco Teatro Tour, la riapertura, in via sperimentale, del Teatro antico al termine dei lavori di messa in sicurezza e con ...

Dopo vent'anni di oblio - riapre il Teatro Romano di Ercolano : ... dove lo scavo ebbe origine e visitare le due estremità del Teatro, ovvero i tribunalia , le tribune di onore degli ospiti illustri e i magistrati che sulla sella curule assistevano agli spettacoli. ...

Roma : Il 17 giugno apre ‘La città dei ragazzi’ : Roma – Il 17 giugno ‘La città dei Ragazzi’ di Roma apre le sue porte al territorio. Tra enogastronomia, musica, partecipazione e solidarietà. L’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini. ‘La città dei ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’ e’ il titolo dell’evento che si terra’ dalle 12 al tramonto. Sara’ una festa, una giornata da passare in compagnia con un ...

Alisson apre all'addio alla Roma : 'Ci sono altre possibilità - a breve vedremo' : Spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il ...

Inter-Nainggolan - la Roma Apre alla cessione : Inter-Nainggolan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Radja Nainggolan avrebbe confessato a degli amici la volontà della Roma di cederlo per far cassa. Potenziale cessione all’Inter, dove il Ninja incontrerebbe di nuovo Luciano Spalletti. APERTURA ALL’ADDIO La Roma, dopo l’acquisto di Cristante, e la potenziale conferma di Pellegrini, sarebbe pronta a dire ...

Un hotel di lusso apre nel cuore di Roma : Esattamente come accade per le residenze private, la proprietà è stata curata e arricchita, fino a raggiungere la bellezza di un albergo unico al mondo. Lo stesso nome dell'hotel è un omaggio alla ...

Seripola : riapre il porto Romano : Finalmente riapre al pubblico, dopo l’alluvione del 2012, l’area archeologica di Seripola a Orte, sede di un importante porto romano sul Tevere, in uso tra il III a .C. e il XII d. C. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Orte, all’impegno dell’associazione culturale Veramente Orte e alla sinergia con la Soprintendenza, il visitatore potrà passeggiare tra le botteghe, i magazzini e le terme dell’antico porto, un tempo ...

Amazon apre un deposito a Roma : 70 posti di lavoro a tempo indeterminato : Amazon sbarca nella Capitale. Il colosso dell'e-commerce ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a

Roma - apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto : donna muore precipitando dal quinto piano : Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per cinque piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico...