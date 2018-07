Roma | AMA | ciclo di pulizia su grandi aree

romadailynews

(Di lunedì 2 luglio 2018)– Anche a luglio continua il programma mensile di spazzamento meccanizzato ‘protetto’, con divieti di sosta temporanei su via Laurentina, via Aurelia e via Ostiense. Questo mese, dal 15 al 21 luglio, le operazioni interesseranno anche viale Palmiro Togliatti, lungo il tratto compreso tra via Prenestina e via Tuscolana. Con pulizie mirate e approfondite in entrambi i sensi di marci per complessivi 20 km lineari. Lo comunica in una nota Ama. Da ieri sera e fino a giovedì 5 luglio, le operazioni si concentrano su via Laurentina, dal Gra a via Cristoforo Colombo, spiega la nota. Dall’8 al 13 luglio sara’ poi la volta di via Aurelia dal Gra a piazza Irnerio. Oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, via Gregorio VII e via Baldo degli Ubaldi. Il piano mensile si concluderà con gli interventi su via ...