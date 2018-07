Rom | concluso sgombero al Camping River Gli abitanti | ' Non abbiamo più nulla'

Roma - concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro : La società ha comunicato che si è conclusa l’offerta in opzione delle massime 265.046.592 azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente. L'articolo Roma, concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bologna-Roma - concluso lo scambio Mirante-Skorupski : Roma e Bologna fanno affari, scambio concluso per quanto concerne i due portieri che si scambieranno le casacche nella prossima annata Bologna e Roma al lavoro per concludere uno scambio tra portieri, che vedrà Mirante vestire la maglia giallorossa e Skorupski andare a giocare per Pippo Inzaghi. Il polacco, da tempo ha espresso il desiderio di avere l’opportunità di giocare da titolare, dunque da qui la voglia di firmare per il Bologna. ...

ALISSON AL REAL MADRID / Calciomercato - in Spagna l'affare è dato per concluso ma a Roma... : ALISSON al REAL MADRID: l'affare di Calciomercato potrebbe sbloccarsi in breve, i procuratori del portiere delal Roma sono autorizzati a trattare con gli spagnoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:16:00 GMT)