Riserva Marina di Vasto | No degli ambientalisti alla logica del cemento

(Di lunedì 2 luglio 2018) Chieti - Le recenti polemiche sulla gestione delladici fanno ben sperare: vengono infatti da personaggi che si sono in passato segnalati soprattutto per iniziative tese a ostacolare il varo del Parco nazionale della Costa teatina e per il sostegno al cementificio dentro la fascia di protezione delladi Punta Aderci, terza spiaggia più bella d'Italia e volano del turismo della Costa dei Trabocchi. La dichiarata attenzione all’ambiente ci fa sperare invece in un atteggiamento finalmente diverso che andrà comunque verificatoprova dei fatti, a cominciare proprio dal contenuto delle polemiche stesse. Se è infatti comprensibile la dialettica politica, non è invece accettabile che si voglia classificare come improvvisata un'azione necessaria, come quella relativa all'intervento di manutenzione per il ripristino dei canali ...