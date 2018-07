huffingtonpost

: Rimpatri collettivi, più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer - HuffPostItalia : Rimpatri collettivi, più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer - Paella07705985 : RT @HuffPostItalia: Rimpatri collettivi, più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer ht… - diadorim13 : RT @HuffPostItalia: Rimpatri collettivi, più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer ht… -

(Di lunedì 2 luglio 2018)lo, il piano "segreto" di Horst Seehofer: il Masterplan Migration. Si tratta del documento che i media tedeschi stanno pubblicando in queste ore, mentre la Germania si trova sull'orlo della più grave crisi di Governo dell'era Merkel dopo lo scontro tra il ministro dell'Interno e la Cancelliera sui migranti. È un documento di politica interna - diviso in 63 punti per 22 pagine - molto duro nella lotta all'immigrazione irregolare all'interno dei confini della Germania. Solo una pagina è dedicata al tema dell'integrazione dei rifugiati; al contrario gran parte del piano mira a una stretta molto forte sull'immigrazione illegale, attraverso respingimenti forzati anchee azioni di polizia più flessibili alle frontiere di tutto il territorio tedesco. Il piano portato da Seehofer al vertice di domenica del suo partito - la Csu che insieme alla Cdu ...