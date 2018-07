Rimonta Belgio | Giappone ko al 94'

Mondiali 2018 - Belgio-Giappone 3 a 2 : i diavoli rossi Rimontano il due a zero e vanno ai quarti contro il Brasile : Poteva essere un quarto di finale da guardare mangiando da Temakinho, la nota catena di ristoranti che serve sushi brasiliano. E invece no: perché ad affrontare il Brasile ai Mondiali di Russia, sarà il Belgio. Merito della clamorosa rimonta dei diavoli rossi che spezzano il sogno di un Giappone formato Holly e Benji: tre a due il risultato finale con tutte le cinque reti segnate nella ripresa. Decisivo il gol in contropiede al 94′ di ...