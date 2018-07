Riki | ' La mia estate? Sarà bellissima ed impegnativa'

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) 4aveva avuto un momento no a inizio giugno complici i grandi impegni e il livello di successo raggiunto culminato in un duro sfogo e nella chiusura dei suoi canali social. Una fase di impasse che l'artista sembra aver rapidamente superato. Nei giorni scorsi Riccardo Marcuzzo, secondo classificato ad Amici 2017, è tornato a parlare di sé in occasione di un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Il musicista ha parlato dei suoi impegni futuri e del Wind Summer Festival VIDEO, manifestazione canora alla quale ha partecipato e che andra' in onda a breve su Canale 5.ha parlato della suacon un sorriso e un entusiasmo che scacciano i brutti ricordi di inizio giugno. Un calendario serrato che, dopo gli instore di giugno e i concerti di luglio, portera' Marcuzzo in Sud America dove promuovera' e fara' conoscere anche al pubblico latino il singolo che ...