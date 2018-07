Rider | Di Maio | “Lavoriamo per contratto collettivo nazionale Siamo molto avanti

Di Maio : concertazione a oltranza per contratto collettivo Rider : Roma, 2 lug. , askanews, 'E' emersa la volontà di lavorare a un contratto collettivo nazionale per i rider'. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al ...

Di Maio : concertazione a oltranza per contratto collettivo Rider : Roma, 2 lug. , askanews, - "E' emersa la volontà di lavorare a un contratto collettivo nazionale per i rider". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al ...

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

Cosa aspettarsi dall'incontro tra Di Maio - Riders e aziende : 'Il simbolo di una generazione abbandonata'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha definito i rider, che ha voluto incontrare nel giorno del suo insediamento, la ...

Arriva la Carta dei valori dei Riders. "Tutele fondamentali in vista dell'incontro con Di Maio" : Foodora, Foodracers, Moovenda e Prestofood hanno deciso di promuovere e firmare la prima Carta dei valori del food delivery, per "sottoscrivere il proprio impegno a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider". Lo rendono noto, attraverso un comunicato, le stesse aziende del settore delle consegne di cibo a domicilio. Le tutele in questione, si legge nel documento, comprendono la contrattualizzazione con contratti di ...

Il governo e i Rider - Di Maio guardi alla Carta di Bologna : Al direttore, leggo sempre con molta attenzione i contributi sul Foglio, riconoscendo una particolare attenzione che il suo giornale ha voluto dedicare alla materia dei rider e al tema della gig economy. Mi auguro che raccontare la genesi della “Carta di Bologna”, le sue disposizioni e le azioni che

Lavoro : Filt - per diritti Rider c’è contratto - Di Maio incontri sindacati : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che ‘se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”. ...

Di Maio : 'Lunedì tavolo sui Riders - si parte dalle tutele' : Il tavolo sui rider che consegnano cibo a domicilio 'partirà lunedì al ministero del Lavoro' e 'ragioneremo prima di tutto per tutele, non per forma di contratto dopo di che cercheremo di mettere in ...

Lavoro - futuro e giovani : Di Maio parte dai Rider e sfida il precariato ma Zingaretti lo anticipa : Salute e sicurezza, tutela assistenziale e previdenziale, compenso, obbligo di formazione e informazione, istituzione del portale del Lavoro digitale e della consulta dell'economia digitale, risorse ...

Domino’s pizza apre a Torino : “45 Rider assunti a tempo pieno”. Di Maio : “Bravi - guerra alla precarietà è appena iniziata” : Tre punti vendita in città, sessanta persone assunte a tempo pieno. E 45 di queste saranno fattorini. Domino’s pizza sbarca a Torino e lo fa controcorrente. Già dall’accensione del primo forno a metà luglio, che sarà poi seguita da altre due apertura nei mesi successivi, la società americana famosa per le pizze a stelle e strisce ha deciso di assumere i propri fattorini. “Per ogni punto vendita avremo 20 persone, di cui 12-15 ...

Zingaretti - inviata a Di Maio la legge del Lazio sui Rider : ... ma intanto se arriveremo a termine, approvando in Consiglio la legge, mi auguro con la concertazione e l'ascolto di tutti, allora si sarà fatto un buon lavoro per la nostra economia regionale e per ...

Prima legge su Rider nel Lazio - Zingaretti 'brucia' Di Maio : Più diritti, più tutele, più innovazione in materia di salute e sicurezza ai lavoratori della gig economy. È questa in sintesi la proposta di legge, 'Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori ...