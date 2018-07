Ricerca | CNR | Spliceosoma | un grande sarto coordina il “taglia e cuci” dell’informazione

Il CNR sigla due accordi con istituzioni di Ricerca russe durante la missione a Mosca del presidente Massimo Inguscio : La Russia è un laboratorio di ricercatori, ambiente, studi straordinario e unico al mondo. Da sempre uno scenario scientifico, tecnologico e di innovazione stimolante per molti campi di studio e ...

CNR : 2 accordi con istituzioni di Ricerca russe durante la missione a Mosca del presidente Massimo Inguscio : Ci saranno incontri a Mosca con l’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano e verranno siglate in questi giorni due partnership tra il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Accademia delle scienze russa e la Fondazione russa per la ricerca di base. Obiettivi principali della missione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) professor Massimo Inguscio, presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici ...

Internet Day - Inguscio (CNR) : “Il livello della Ricerca pubblica italiana è in buona salute” : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona salute, tra i primi posti nell’Unione Europea e a livello mondiale“: il dato emerge anche “dai recenti risultati nell’assegnazione dei fondi europei alla ricerca, dove le nostre ricercatrici e ricercatori si classificano sempre tra i primi posti, nonostante i gap strutturali in termini di percentuale di laureati e ricercatori e di investimenti per la ricerca, e ...

Microplastica anche in pesci e invertebrati - lo conferma una Ricerca Greenpeace/Univpm/Ismar-Cnr [GALLERY] : 1/9 Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Ricerca - CNR : gli invertebrati cambiano dimensioni a causa del riscaldamento globale : 1/5 La falena Spilosoma lubricipeda, comune in Belgio. Le comunità di falene in ...

Ricerca - CNR : studiata la danza di coppia dei vortici quantizzati : I vortici hanno un fascino particolare, e non a caso ricorrono un po’ ovunque in natura e nell’universo, dalla scala cosmologica delle galassie e dei buchi neri a quella atmosferica dei tornado e cicloni, da quella di certe conchiglie o dei piccoli gorghi in un ruscello, fino al mondo dell’arte e di spiraleggianti forme che hanno ispirato artisti come Van Gogh e Klimt. Le loro linee che da un centro tendono ad aprirsi all’infinito e ...

Ricerca - Cnr : “Al via il Comitato Scientifico per l’Artico” : Si è tenuta oggi, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma, la riunione di insediamento del Comitato Scientifico per l’Artico, organo che ha l’obiettivo di elaborare, proporre e gestire il Programma di ricerche in Artico (Pra) per il triennio 2018-2020, al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. “Il Comitato Scientifico ha una grande importanza per le attività italiane di Ricerca ...

Ricerca - CNR : un algoritmo e una app per ridurre il traffico veicolare : Un team di Ricercatori dell’Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iit) di Pisa, del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e della Cornell University di New York ha elaborato un sistema matematico-informatico in grado di ridurre del 30% le flotte di autoveicoli come quella dei taxi di New York, garantendo gli stessi livelli di servizio e senza ricorrere a viaggi condivisi, riducendo il traffico ...

Ricerca - Cnr firma l’intesa : è partner scientifico a Expo 2020 Dubai : firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Commissario generale di sezione per l’Italia a Expo 2020 Dubai. Obiettivo della collaborazione, spiega il Cnr, è “promuovere e supportare le eccellenze italiane nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico”, in occasione della prossima edizione dell’Esposizione Universale sostenibile, attraverso il confronto ...

Ricerca - CNR : “nuovo messaggero” di un gene regola la fertilità maschile delle piante : La fertilità maschile in ambito vegetale dipende da un nuovo messaggero di un gene. Lo ha scoperto un team coordinato dall’Istituto di biologia e patologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibpm), unità di Roma, in collaborazione con l’Università di Kyoto e il Riken Institute di Yokohama, nell’ambito dei progetti bilaterali (Italia – Giappone) di grande rilevanza finanziati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero ...

Bruxelles - CNR : un Manifesto per chiedere maggiori risorse per Ricerca e innovazione nel Bilancio europeo 2021-2027 : Più fondi a ricerca e innovazione per il 2021-2027. È questa la sintesi del Manifesto ‘Multiannual Financial Framework (MFF) for Research & Innovation’, nato a Bruxelles su iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e sottoscritto da importanti enti pubblici di ricerca di Francia (CNRS), Germania (Helmoltz e Leibniz) e Spagna (CSIC) per evidenziare la necessità di maggiori investimenti alle attività di ricerca e sviluppo nel ...

Velisti dispersi - i Ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattera potrebbe essere andata verso Nord-Ovest” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Eni e Cnr insieme nella Ricerca e innovazione per rispondere alle sfide globali : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (Mou) per lo sviluppo di ricerche congiunte in quattro aree di alto interesse scientifico e strategico: fusione nucleare, acqua, agricoltura e l’ecosistema artico. Eni e Cnr uniranno le loro capacità di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo 4 centri di ricerca ...