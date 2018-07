Renzi : scommessa su paura autogol Italia : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Secondo l'ex segretario Pd Matteo Renzi M5S e Lega sull'immigrazione "hanno approcciato il tema bloccando due navi di poveri malcapitati in mezzo al Mediterraneo - scrive nella ...

La scommessa di Renzi : spiazzare i grillini e restare protagonista : Sono in molti ora a domandarsi se la comparsata televisiva da Fazio del senatore Matteo Renzi rappresenti il monito "Occhio a pensare di avermi messo all'angolo! Io ci sono", oppure tradisca un'altra (psicanalitica) ragione, vale a dire una sorta di mossa delle disperazione. Quell'urlare "Aspettate! Io ci sono ancora!".Certo, molti criticano il suo intervento. Quantomeno fuori luogo, visto che non ricopre cariche. "Sono stato eletto in un ...