Renato Pozzetto | ' Ho amato solo mia moglie Per lei ho fatto il pendolare tutta la vita'

Renato Pozzetto / "Non ho mai tradito mia moglie Brunella. Per i 50 anni di carriera un nuovo film" : Renato Pozzetto, intervistato da Libero, svela: "Per i 50 anni di carriera torno con un nuovo film. Gossip? Io ho fatto cinema e sono sempre stato innamorato di mia moglie Brunella"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:40:00 GMT)