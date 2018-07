Rei Reddito di inclusione | platea ampliata a 2 | 5 milioni persone Chi ne ha diritto

Rei/ Allargata la platea del Reddito di inclusione - ora coinvolte 2 - 5 milioni persone : Il Reddito di inclusione (Rei) da ieri è stato esteso a 700.000 nuclei familiari, potendo quindi raggiungere ora 2,5 milioni di italiani in condizioni economiche difficili(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:06:00 GMT)

Flat tax - Cottarelli : “Servono finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti. Non faRei una cosa del genere” : Il professore Carlo Cottarelli, a margine della conferenza “Incontri con…Carlo Cottarelli” traccia il punto sulla situazione economica in base al contesto politico. “Siamo in un momento di crescita lenta. Se l’Europa va in recessione anche noi andiamo in recessione e il rischio spread. Siamo ancora fragili. La stima della Confindustria? Credo che il problema riguardi soprattutto il prossimo anno. Dublino? Fossero ...

Reddito di inclusione - Rei - l'INPS vara il servizio di assistenza telefonica dedicata : PALERMO 21/06/2018. - Sarà attivo già da lunedì 2 luglio, il servizio specialistico di assistenza telefonica, dedicato al Reddito di inclusione , REI, e voluto dalla Direzione regionale INPS della ...

Il Pd sfida il governo Conte : “Basta con le chiacchiere sul reddito di cittadinanza - aumentiamo i fondi per il Rei” : Il Partito Democratico lancia una sfida al governo Conte e presenta un progetto di legge volto ad aumentare i fondi per il reddito di inclusione dagli attuali 3 miliardi a 6 miliardi totali: "Contro le chiacchiere del reddito di cittadinanza, possiamo aumentare i fondi per il reddito di inclusione. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di ...

Reddito di Inclusione Rei : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novita' relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novita' e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o ...

