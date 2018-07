Realizzato un mantello dell' invisibilità in stile Harry Potter

Realizzato il mantello dell’invisibilità : manipola la luce : Un piccolo passo verso un “mantello dell’invisibilità” come Harry Potter, grazie a un dispositivo che nasconde gli oggetti alla vista manipolando le frequenze della luce che li attraversano: è stato Realizzato all’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica di Montrèal, in Canada, e le applicazioni vanno da migliori tecnologie per le telecomunicazioni a trasmissioni di dati su fibra ottica molto più sicure. Lo studio ...