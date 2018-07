Reali vantaggi da Spotify Lite? Buona l’idea | ma quante rinunce

optimaitalia

: Reali vantaggi da #SpotifyLite? Buona l'idea, ma quante rinunce - OptiMagazine : Reali vantaggi da #SpotifyLite? Buona l'idea, ma quante rinunce - ischia_hotel : @myrtamerlino @angelamerkelcdu Non tutti mali vengono per nuocere. Vorrei capire i reali vantaggi che ci ha portata… - NOSTATO : Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Questi sono i giorni di, piattaforma alleggerita del celebre servizio di streaming musicale, che però reca con sé anche una serie di tagli piuttosto gravosi.Sulla scia del progetto Android Go, la speciale versione del sistema operativo mobile made in Google richiedente molte meno risorse, in modo da poter funzionare egregiamente anche su dispositivi datati o comunque non troppo potenti (senza per questo rinunciare all'ultimo aggiornamento, cosa che rende il sistema più sicuro e meno vulnerabile agli attacchi esterni), diversi sono gli sviluppatori che stanno lavorando sodo al lancio di tali iterazioni (come successo anche con Instagraml'altro giorno, ed ancora prima con Facebooke Messenger, solo per citare qualche esempio).L'idea di base non è affatto male, se non fosse per qualche rinuncia di troppo, qualcuna gravante anche sugli utenti paganti. Se ...