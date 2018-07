ReadItToMe legge SMS | notifiche | messaggi delle app e permette di rispondere vocalmente

tuttoandroid

: [Fonte: modifycando_com] ReadItToMe legge i messaggi e risponde per voi a Whatsapp, Telegram e Hangout (foto) - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] ReadItToMe legge i messaggi e risponde per voi a Whatsapp, Telegram e Hangout (foto) -

(Di lunedì 2 luglio 2018)è un'applicazione chegli SMS e iapp e offre la possibilità di. L'app è utile nelle situazioni dove è raccomandato essere in vivavoce e avere le mani libere e consente di creare profili in base al dispositivo che si utilizza, inoltre è in grado di effettuare la traduzione deiin entrata in inglese e in qualsiasi altra lingua supportata dal TTS attivo. L'articoloSMS,app ediproviene da TuttoAndroid.