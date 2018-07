Rapina alle Poste Centrali di Napoli | malviventi spuntano da fogne

Napoli - Rapina alle Poste centrali : ladri in fuga/ Ultime notizie : presi soldi delle pensioni - paura e malori : Napoli, rapina alle Poste centrali: ladri in fuga col bottino. Portati via i soldi destinati al pagamento delle pensioni, malori tra i dipendenti e momenti di terrore tra la folla.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Rapina con l'accetta alle poste : ferito il direttore - ladro in fuga : di Marilu' Musto Trentola Ducenta. Ha agito impugnando un'accetta, ha ferito alla testa il direttore e poi è fuggito correndo dirigendosi in via Pietà. È il Rapinatore che questa mattina poco dopo le ...

Roma : Rapinatore incastrato dalle impronte - arrestato : Roma – Aveva rapinato un ufficio postale armato di taglierino. Era accaduto lo scorso aprile. “Se stai calma e mi consegni i soldi non ti faccio nulla”, queste le parole rivolte ad una delle dipendenti. L’indagine del commissariato Prenestino, diretto dal dr. Antonio Soluri, e’ partita dalla acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Tradito dalle impronte digitali Nonostante l’uomo per non farsi ...

Potenza - Rapina alle poste di via Messina/ Bottino da 200 mila euro : nessun ferito : Potenza, rapina alle poste di via Messina: Bottino da 200 mila euro. Ultime notizie: derubato ufficio postale, nessun ferito. E' caccia alla coppia di malviventi(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Rapinarono una banca entrando dalle fogne - 10 arresti a Parma - : I pregiudicati avevano messo a segno una rapina dal valore milionario. In programma c'era anche un altro colpo

Brutale Rapina alle porte di Grosseto : vittime minacciate - picchiate e legate : Grosseto, 15 maggio 2018 - Brutale rapina ai danni di una famiglia di Principina, alle porte di Grosseto. I banditi hanno fatto irruzione di notte nella proprietà della famiglia, armati di pistola e a ...

Napoli - Rapinata e trascinata per metri : lo scippo ripreso dalle telecamere : I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata due soggetti già noti alle forze dell'ordine, Francesco Garofalo, 34enne di Cardito e Immacolata Piscopo, ...