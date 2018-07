Raikkonen | l’arte di essere Iceman

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Freddo, glaciale e tremendamente veloce:incassa le critiche e va avanti, e senza quei due ritiri… Critiche, accuse. Voci di addio e polemiche. Kimine ha sentite di tutti i colori. Il suo viso resta però impassibile, pronto ad una nuova e cruenta battaglia (sportiva). Photo4 / LaPresse Terzo posto nella classifica mondiale, nonostante due ritiri arrivati non per cause proprie. Trenta punti che gridano vendetta, che lo lancerebbero in piena corsa per il titolo mondiale.però sa come si fa, conosce i trucchi del mestiere e lavora duro per affinarli. Non si vince per caso un Mondiale recuperando diciassette punti su venti disponibili a due gare dalla fine, un colpo da maestro che adesso Kimi ha deciso di rispolverare. “Lasciatelo lavorare tranquillo, del resto è un campione del mondo” la chiosa di Arrivabene dopo il secondo posto in ...