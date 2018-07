Rai | Dagospia | Sergio Mattarella spinge per una nomina di peso a Vincenzo Morgante

Dagospia : panico in Rai per l'intervento di Di Maio in diretta da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa : Pensate se fosse accaduto ai tempi della Dc e della Prima Repubblica ... No, non sarebbe accaduto punto e basta. E persino ieri, al via libera dato da Fabio Fazio all' intervento telefonico in diretta ...