Rafinha all' Inter Il padre gela le speranze | non aspettiamo Ma uno spiraglio c' è

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

NAINGGOLAN ALL'INTER / Pressing sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)

In Spagna : 'Inter - Rafinha si allontana. C'è il Tottenham' : ROMA - Si complica la conferma di Rafinha all' Inter , perché sul giocatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham . La notizia è stata pubblicata sul quotidiano catalano Sport, che sottolinea la grande stima di Pochettino nei confronti di Rafinha, uno dei talentuosi figli di Mazinho, ex jolly di Fiorentina e Lecce. Il Tottenham avrebbe scelto il profilo del giocatore ...

Inter - offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...

Rafinha all'Inter?/ Trattativa non facile con il Barcellona per riportarlo in nerazzurro : Rafinha stasera tornerà al Barcellona visto che scade il diritto di riscatto. L'Inter proverà ad acquistare il brasiliano nei prossimi mesi per una Trattativa non semplice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:15:00 GMT)

L'Inter mette la freccia a destra : Malcom. E Rafinha si - ri - avvicina a Spalletti : Ausilio a cena per strappare l'ala destra al Bordeaux. Possibile un altro prestito per il trequartista

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Il Real Madrid pensa ad Allegri. L’Inter lavora per Rafinha : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Ds Barcellona : 'Rafinha resta all'Inter? Possibile - nei prossimi giorni vediamo' : Recatosi a Napoli per il Premio Football Leader, il direttore sportivo del Barcellona Antonio Braida ha parlato ai microfoni di Premium Sport riguardo la trattativa legata a Rafinha. Ecco la sua risposta circa una domanda sul futuro del talento brasiliano: 'Se resta all'Inter? È Possibile, vediamo'. RAFINHA VUOLE IL NERAZZURRO - A ...

Inter - Spalletti : "Icardi rimane? Dipende. Cancelo e Rafinha - ora - non si possono riscattare" : Luciano Spalletti parte con i ringraziamenti durante la conferenza stampa di fine anno. E il capitolo a cui tiene di più è quello relativo ai supporter nerazzurri: 'I tifosi sono la nostra base, le ...

Spalletti - non solo gioie : "Rafinha e Cancelo non possiamo tenerli. Icardi - dipende dal mercato" : Il tecnico: "Ripartiamo dalla Champions, sono felice. Ma sul mercato siamo chiari: per i patti con l'Uefa in questo momento Cancelo e Rafinha non possiamo riscattarli, poi vedremo quel che si può fare.

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...