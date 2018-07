Quell' esercito di bambini del Malawi costretti a raccogliere foglie di tabacco 

lastampa

(Di lunedì 2 luglio 2018) Avviso ai fumatori: molte delle sigarette che accendete contengono tabacco coltivato da minori. Un fenomeno sempre più frequente che non conosce confini, come denunciato da un’inchiesta del quotidiano londinese The Guardian. Dal Sud America all’Asia, passando per l’Africa, sarebbero 1,5 milioni i(dati Ilo - Organizzazione internazionale de...