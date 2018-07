Quando Meghan era sexy prima di Harry

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) È proprio il caso di dirlo:Markle ha avuto una vita – e un look – precedente. Non c’è bisogno di credere nella reincarnazione, è sufficiente scorrere le immagini che la immortalano sui red carpet più glamour – tra il 2011 e il 2016, da Los Angeles a Londra – per avvalorare la tesi di un’altra vita e individuare uno stile pre-fatto di miniabiti e scollature, pantaloni in pelle, sandalie rossetti incandescenti. LEGGI ANCHECome (e quanto) è cambiato lo stile digrazie aAbbandonato completamente il suo coté, una volta divenuta la fidanzata ufficiale del Principeha saputo abilmente reinventare il suo stile (anche con l’aiuto della stylist e amica Jessica Mulroney), costruendo, evento dopo evento, outfit su outfit, un’immagine nuova di zecca che, in brevissimo tempo, l’ha consacrata a ...