Quando la grandinata si trasforma in un incubo Automobilista terrorizzato

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il video è stato girato nel distretto di Timashyovsk, in Russia. Una violentacolpisce con pezzi di ghiaccio grossi come un pugno, lasciandosi alle spalle una scia di devastazione. Un ragazzo sfortunatamente si trova ad attraversare in auto proprio la zona interessata dalla perturbazione. Quella che inizialmente sembra una normalesiin poco tempo in una gragnola di palle ghiacciate in grado di sfondare i vetri dell’auto. Al ragazzo all’interno non resterà altra alternativa che ripararsi dalla furia degli elementi, osservando sconvolto l’auto andare progressivamente in frantumi L'articololasiin undall’incredibile pioggia di palle di ghiaccio proviene da Il Fatto Quotidiano.